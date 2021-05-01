Водитель внедорожника устроил стрельбу на дороге в Сочи

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Правоохранители привлекли к административной ответственности туриста из Санкт-Петербурга, который на своем внедорожнике совершал опасные маневры и даже открыл стрельбу на автодороге в Сочи. Об этом в четверг, 30 сентября, сообщила пресс-служба МВД России.

Так, внимание полицейских привлек видеоролик, опубликованный в Сети. На нем видно, как мужчина за рулем внедорожника премиум-класса совершает опасные маневры, препятствуя проезду другой машины, а затем совершает в ее сторону несколько выстрелов.

Стражи порядка установили личность нарушителя и задержали его. Выяснилось, что мужчина сел за руль, будучи лишен водительских прав. Помимо этого, внешние признаки указывали на то, что на момент инцидента он находился в состоянии алкогольного опьянения. От медицинского освидетельствования он отказался.

В отношении его составили административный протокол, а автомобиль поместили на специализированную стоянку.

Сотрудники полиции установили, что мужчина стрелял из аэрозольного пистолета, для приобретения которого не требуется лицензия. Они изъяли пистолет. По факту его применения будет проведена проверка, пишет МВД Медиа.

Несколько дней назад неизвестный обстрелял из пневматического оружия окна одной из квартир, расположенной в деревне Чемодурово городского округа Воскресенск.