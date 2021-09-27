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Сосед обстрелял детскую комнату в подмосковном Воскресенске из-за бытового конфликта

Илья Ашуров

Происшествия
Сосед обстрелял детскую комнату в подмосковном Воскресенске из-за бытового конфликта
Фото: pixabay.com
Россия, Московская область, городской округ Воскресенск, деревня Чемодурово Карта всех событий

Неизвестный обстрелял из пневматического оружия окна одной из квартир, расположенной в деревне Чемодурово городского округа Воскресенск. Об этом в понедельник, 27 сентября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

По данным ведомства, в полицию обратилась местная жительница. Она рассказала, что неизвестные повредили окна в ее квартире. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили в одном из стеклопакетов шарики, используемые для стрельбы из пневматического оружия.

— Также установлено, что заявительница проживает с мужчиной, на которого в 2020 году в полицию неоднократно поступали заявления от жителей дома по факту конфликтов, связанных с разногласием из-за парковочных мест, — рассказал собеседник «ВМ».

В настоящее время полиция проводит проверку по факту случившегося.

По данным авторов паблика «Воскресенск Онлайн», окна квартиры расстрелял один из соседей, с которым потерпевшие конфликтуют уже около трех лет. При этом на момент происшествия в комнате находились трое детей. К счастью, они не пострадали.

— Это надо быть не человеком, чтобы пострелять в детей. Они могли вскочить, и мог им глаз выбить или ещё хуже сделать, — приводят в сообществе слова хозяина обстрелянной квартиры.

Также он добавил, что инцидент произошел поздно ночью, а о случившемся он узнал от детей.

Согласно статистике МВД, в результате преступлений на территории России за восемь месяцев 2021 года погибли почти 16 тысяч человек и еще свыше 22 тысяч пострадали. Всего за указанный период в стране совершено более 1,3 миллиона преступлений, что на 0,8 процента меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

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