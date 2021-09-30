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«Облака начнет разрывать»: Тишковец пообещал возвращение «старого бабьего лета» в Москву

Елизавета Короткова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Облака начнет разрывать»: Тишковец пообещал возвращение «старого бабьего лета» в Москву
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

2 и 3 октября в Москву «после небольшой заминки» вернется «старое бабье лето». Такой прогноз в беседе с «Вечерней Москвой» озвучил метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— В грядущие выходные погода в столичном регионе будет определяться влиянием скандинавского антициклона. Сегодняшние облака постепенно начнет разрывать. Конечно, не стоит рассчитывать на идеальное солнце, но старое бабье лето все же продолжится после небольшой заминки, — рассказал он.

Также специалист отметил, что температура воздуха днем составит плюс 10–15 градусов. Ночью она снизится до 1–6 градусов выше нуля. При этом стоит ожидать «слабого ветра» со скоростью 1–6 метров в секунду.

Тишковец подчеркнул, что грядущие выходные окажутся неприятными для метеозависимых людей. По словам специалиста, атмосферное давление значительно превысит норму.

— Будет очень высокое атмосферное давление — 762 мм ртутного столба. Этот показатель превышает норму на 17 единиц. Москвичи словно погрузятся в шахту глубиной более 170 метров. Это будет неприятно для метеозависимых, особенно для гипертоников, — заключил собеседник «ВМ».

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