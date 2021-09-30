Эксперт предложил использовать маткапитал на оплату репетиторов

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Председатель Объединения профсоюзов России «Соцпроф» Сергей Вострецов заявил, что необходимо расширить список целей, на которые можно потратить материнский капитал. Это необходимо сделать, учитывая реальные нужды российских родителей.

В частности, по мнению Вострецова, стоит разрешить тратить средства маткапитала на репетиторов.

— Было бы эффективно, если бы из сумм материнского капитала разрешили платить репетиторам. Это более актуально, чем имеющееся сейчас разрешение оплачивать частные школы, — пояснил он в комментарии «Радио 1».

По мнению эксперта, стоит ввести более точечные инструменты использования материнского капитала.

Он также поддержал предложение Счетной палаты ежегодно выплачивать из материнского капитала по 20 тысяч на подготовку детей к школе.

В свою очередь исполнительный директор Национального родительского комитета Юрий Оболонский отметил, что выделять денежные средства на школьников нужно, но они не должны идти из маткапитала, необходимо ввести дополнительную статью расходов из бюджета. По его мнению, средства маткапитала должны идти на улучшение жилищных условий и иные нужды, передает НСН.

30 сентября Счетная палата РФ предложила организовать ежегодные выплаты для семей на подготовку школьников к новому учебному году. Для реализации этой меры потребуется около 60 миллиардов рублей в год.