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«Принял этот устав»: Николай Цискаридзе рассказал про харассмент в балете

Анна Михалюк

Общество
«Принял этот устав»: Николай Цискаридзе рассказал про харассмент в балете
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Народный артист РФ, артист балета и педагог Николай Цискаридзе рассказал о харассменте в балете.

В интервью для YouTube-канала «Стрелец молодец» он рассказал, что во многих труппах и вообще в творческих профессиях харассмент — не редкость.

— Все помалкивают, потому что боятся. В нашей культуре не принято об этом говорить. У нас есть одна артистка, которая пробилась в ведущие солистки. Она стояла у расписания и просто кричала: «Кому еще дать в этом театре, чтобы получить роль?». В итоге она нашла выход. И все знают, — рассказал Цискаридзе.

По его мнению, харассмент неискореним, система всегда будет работать по таким правилам.

— Я давно начал говорить, что Большой театр, так как же как Голливуд, Боливуд, — это монастыри со своим уставом. Я туда очень хотел. И я туда вошел и принял этот устав. К сожалению, я стал играть по их правилам. Но я был слишком удачлив — никто так быстро не взлетал в Большом театре до меня. Но это стечение обстоятельств. Слухов, что я по чьей-то протекции, много было. Но ко мне это не пристает — это не имеет подоплеки. Что про меня только не говорят, — рассказал народный артист.

Ранее Цискаридзе высказался о балете на Западе. По его мнению, там все основано на российской классике, однако европейцы не спешат это признавать.

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