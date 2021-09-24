«Все основано на русской классике»: Цискаридзе высказался о западном балете

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе высказался о балете на Западе. Он заявил, что там все основано на русской классике, но европейцы не хотят этого признавать.

— Они свое очень сильно охраняют и не хотят признать, что это все основано на русской классике. Рудольф Нуреев, в редакции которого идут почти все в Европе балеты, сделал очень четко, как солдаты ногу подняли, ногу опустили — и это совершенно другая картина. Эта же хореография, этот же текст выглядит абсолютно по-другому. У них просто очень четко прописано, когда вы подписываете контракт. В контакте есть обязательные пункты, что вы танцуете балет такой-то и такой-то, на музыку такого-то, в хореографии такого-то, в костюмах такого-то, в гриме такого-то, при свете такого-то. Потому что вдруг вы закапризничаете и скажете, что я вот хочу изменить здесь лампочку. Вам говорят: вот свет такого-то, такого-то — не имеете права изменить, — рассказал артист.

Цискаридзе подчеркнул, что, когда один педагог на протяжении почти 60 лет репетирует спектакль, — это очень хорошая вещь. Но сейчас в России стали менять балет, по словам танцовщика, до неузнаваемости.

— Почему я все время говорю о Большом театре, просто это мое родное, я «Щелкунчика» не узнаю. Ну, здесь я могу сказать: товарищи, я 18 лет был главным исполнителем. Я могу сказать, я точно знаю. Я текст не узнаю, — заявил он на канале Дзен.

Цискаридзе назвал роль своей мечты. Он хотел сыграть главную роль в спектакле «Тщетная предосторожность» и перевоплотился в образ вдовы Симона. Артист уточнил, что имя героиня получила в честь умершего мужа, поэтому оно звучит не совсем привычно.