Футбольное поле с подогревом в пойме реки Чермянки будет работать круглый год

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

В рамках создания парка «Яуза», который расположен на участке от улицы Мусоргского до проезда Дежнева, специалисты обновили футбольное поле. Об этом в четверг, 30 сентября, сообщили в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

Площадь спортивной площадки составляет более 4,4 тысячи квадратных метров. Теперь на поле есть специальная система обогрева: местные жители смогут устраивать турниры даже зимой.

Отмечается, что искусственная трава на поле соответствует стандартам FIFA и Футбольного союза РФ.

По периметру участка ремонтники возвели защитное ограждение, чтобы игрокам не приходилось бегать за мячом.

На зрительских трибунах может разместиться до 250 человек. Кроме того, там предусмотрены места для москвичей с ограниченными физическими возможностями.

Около поля для спортсменов появились комфортные раздевалки с душевыми кабинами.

Результаты комплексного благоустройства новых территорий парка «Яуза» ранее оценил мэр Москвы Сергей Собянин. После всех запланированных работ парк будет сопоставим с Парком Горького, отметил мэр.

В этом году в парке обустроили 50 гектаров территории. В нем было создано пространство со скейт-парком, тренажерами, спортплощадками и зонами для воркаута, сообщает информационный центр правительства Москвы. Всего в парке «Яуза» уже благоустроено 150 гектаров территории.