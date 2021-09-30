В Кремле заявили, что Киев может использовать переданное Турцией оружие против народа

Фото: Администрация президента РФ

Передача Турцией вооружений Украине может быть опасна тем, что Киев решит использовать их против своего народа. Такое мнение в четверг, 30 сентября, выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле обратили внимание на новость о создании под Киевом учебного центра по модернизации турецких беспилотников.

— Безусловно, в Кремле это заметили, — заявил Песков.

На вопрос о том, что в Турции думают об отношении РФ к этому вопросу, пресс-секретарь ответил, что об этом «нужно спрашивать турецкую сторону», передает РИА Новости.

Министерство обороны Украины и турецкая компания Bayraktar накануне подписали соглашение о строительстве совместного центра по обслуживанию беспилотных самолетов, который должен расположиться недалеко от украинской столицы.

До этого на общеполитических дебатах 76-й сессии Генассамблеи ООН Эрдоган заявил о важности сохранения территориальной целостности и суверенитета Украины, включая территорию Крыма. С этой целью также необходимо прилагать больше усилий в вопросе защиты прав крымских татар, сообщил Эрдоган.