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Названо главное отличие коронавируса от ОРВИ

Ирина А. Игнатенко

Общество
Названо главное отличие коронавируса от ОРВИ
Фото: Pixabay

Вирусолог, доктор биологических наук Александр Шестопалов рассказал, чем отличается коронавирусная инфекция от ОРВИ.

По словам эксперта, глобальной разницы между симптомами гриппа, ОРВИ и коронавируса нет. Коронавирусная инфекция не обладает какими-либо специфичными синдромами, например, потеря обоняния возможна и при других заболеваниях.

Ключевое отличие коронавируса заключается в гораздо более часто встречающихся тяжелых осложнениях.

— Он чаще дает тяжелые пневмонии. У гриппа такие последствия наблюдаются редко, а у других ОРЗ — практически никогда, — пояснил Шестопалов в комментарии «Радио 1».

Ранее стало известно, что с 1 октября всем пациентам с симптомами ОРВИ в Москве будут делать обязательный экспресс-тест на антиген к коронавирусу.

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