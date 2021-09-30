Всем пациентам с ОРВИ в Москве будут делать тест на антиген к COVID-19 с 1 октября

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С 1 октября всем пациентам с симптомами острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) в Москве будут делать обязательный экспресс-тест на антиген к коронавирусу. Об этом в четверг, 30 сентября, ТАСС сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

У 100 процентов заболевших «дельта»-штаммом коронавирусной инфекции в Москве в качестве нового симптома был зафиксирован насморк. Об этом в среду, 29 сентября, рассказал врач — иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

По его словам, в настоящее время у COVID-19 меняется симптоматика. Теперь пациенты с коронавирусом могут отмечать в своем состоянии признаки ОРВИ и даже ротавирусной инфекции.