Власти Москвы заявили, что система здравоохранения готова к росту случаев COVID-19

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Система здравоохранения в Москве готова к росту числа пациентов с коронавирусом. Об этом рассказал в среду, 29 сентября, руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

По его словам, в настоящее время рано говорить об ужесточении антиковидных ограничений в столице.

— Будем наблюдать. Пока рост есть и колеблется в пределах 2,5–3,5 тысячи. Медицина к этому всплеску готова, — отметил Немерюк, слова которого приводит ТАСС.

Всего в России за последние сутки коронавирус выявили у 22 430 человек, пишет оперштаб 29 сентября.

В Кремле рассказали о росте заболеваемости COVID-19. Несмотря на его наличие, решения по антиковидным мерам принимают регионы, у которых остаются особые полномочия.

В России были зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». Министерство здравоохранения России зарегистрировало пятую вакцину от коронавируса («ЭпиВакКорона-Н») в четверг, 26 августа.

Новый препарат необходимо вводить дважды, с интервалом не менее двух недель, в область дельтовидной мышцы. Соответствующая информация следует из инструкции по применению новой вакцины.