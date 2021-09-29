Иммунолог назвал новый симптом «дельта»-штамма коронавирусной инфекции

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У 100 процентов заболевших «дельта»-штаммом коронавирусной инфекции в Москве в качестве нового симптома был зафиксирован насморк. Об этом в среду, 29 сентября, рассказал врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

— В основном стали попадать к врачу с насморком, но без потери вкуса и обоняния — это новое наблюдение, — уточнил специалист.

По его словам, в настоящее время у COVID-19 меняется симптоматика. Теперь пациенты с коронавирусом могут отмечать в своем состоянии признаки ОРВИ и даже ротавирусной инфекции.

Болибок добавил, что симптомы ротавирусной инфекции при заболевании коронавирусом могут возникать у граждан из-за того, что «дельта»-штамм приобрел новые свойства. Теперь этот вариант вируса можно характеризовать как очень быстро распространяющийся по организму, передает «Лента.ру».

«Дельта»-штамм коронавирусной инфекции составляет практически 100 процентов от всех циркулирующих в России вариантов вируса. Кроме того, в стране пока не было зафиксировано более опасного варианта, нежели «дельта». Об этом ранее рассказал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов. По его словам, в настоящее время от штамма «дельта» в мире образуются новые ветви вируса. Однако говорить о том, что новые варианты COVID-19 более опасны, чем сам «дельта»-штамм, пока рано.