«Холода наступят постепенно»: Тишковец рассказал, какой будет зима в Москве

Фото: Пелагия Замятина, Вечерняя Москва

Грядущая зима будет наступать постепенно и «строго по климатическому графику». Никаких серьезных аномалий ожидать не стоит. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— Зима наступит строго по климатическому графику и будет нормальной по температурам и осадкам. Разве что ее концовка может чуть «притеплиться» штрихами положительного отклонения от нормы, — пояснил эксперт.

Тишковец также поставил под сомнение заявление представителя направления «Климат и энергетика» в российском Greenpeace, согласно которому зима в 2021 году будет щедра на аномалии.

— Не нужно воспринимать такие прогнозы очень серьезно. Это, скорее, общие слова. Не вижу повода ожидать серьезных аномалий — слишком теплой или слишком холодной зимы. Все будет очень близко к русской зиме с небольшим налетом европейской зимы (учитываем глобальное потепление), — сообщил он «ВМ».

Тишковец подчеркнул, что сейчас еще рано давать столь долгосрочные прогнозы. По его мнению, не стоит говорить о зимней погоде в конце сентября.