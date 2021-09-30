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Песков: Волна заболеваемости коронавирусом в России нарастает

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Песков: Волна заболеваемости коронавирусом в России нарастает
Фото: Администрация президента РФ

Волна заболеваемости коронавирусной инфекцией в России набирает обороты, субъектам придется реагировать, однако на государственном уровне решений по введению дополнительных ограничительных мер пока нет. Об этом в четверг, 30 сентября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, некоторые регионы страны уже начали вводить на своих территориях разные ограничения, используя свои полномочия.

— Пока на федеральном уровне никаких решений не принималось в этом плане, позиция не менялась, — отметил представитель Кремля.

Он подытожил, что количество заболевших COVID-19 в стране стремительно растет, передает РИА Новости.

За последние 24 часа в России выявили 23 888 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Об этом в четверг, 30 сентября, сообщили в Telegram-канале оперштаба Москвы.

За последний день в стране зафиксировали 867 летальных исходов.

По количеству заболевших в России продолжает лидировать Москва. За последние 24 часа в столице выявили 3998 случаев заболевания.

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