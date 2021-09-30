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Оба компонента вакцины от COVID-19 в РФ уже получили более 40 миллионов граждан

Полина Долганова

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
Оба компонента вакцины от COVID-19 в РФ уже получили более 40 миллионов граждан
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Оба компонента вакцины от коронавирусной инфекции в России уже получили более 40 миллионов граждан. Об этом в четверг, 30 сентября, сообщил глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Он также добавил, что в настоящее время в стране насчитывается более 45 миллионов человек, которые привились первым компонентов вакцины, сообщает РИА Новости.

До этого Министерство здравоохранения России предложило разрешить ввоз в страну незарегистрированных лекарств. Они пойдут в клиники международного медицинского медкластера в Сколкове.

В России на сегодняшний день зарегистрированы пять вакцин от коронавируса. Помимо «Спутника V», это «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона-Н».

Всемирной организацией здравоохранения одобрены шесть вакцин от COVID-19. Это препараты от компаний Moderna, Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Johnson&Johnson, Sinopharm и Sinovac.

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