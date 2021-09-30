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Фотовыставка «Монеты славы» откроется в московском метро

Ольга Маркова

Развлечения
Фотовыставка «Монеты славы» откроется в московском метро
Фото: Любимов Андрей / АГН Москва
Россия, Москва, Калужско-Рижская линия, метро Ленинский проспект Карта всех событий

Центральный банк Российской Федерации представляет фотовыставку «Монеты славы». Экспозиция откроется в Московском метрополитене в переходе между станцией «Ленинский проспект» и станцией МЦК Площадь Гагарина.

Пассажиры метрополитена увидят памятные монеты, посвященные спорту, выдающимся спортсменам и их достижениям. Здесь представлена история славных побед российских спортсменов — от первых триумфов на олимпиадах и чемпионатах до памятных Олимпийских игр в Сочи и чемпионата мира по футболу 2018 года.

Банк России, помимо обычных денег, выпускает и особые памятные монеты, в том числе посвященные спорту. Их первый выпуск был приурочен к проходившим в Москве Олимпийским играм 1980 года. С тех пор памятные монеты спортивной тематики выпускаются регулярно.

Выставка открыта с 5 октября по 7 ноября, сообщает пресс-служба Банка России.

Центр современного искусства Винзавод с 7 до 28 октября приглашает посетителей на выставку «Открой Моспром. Механизмы большого города». Экспозиция, где будут представлены достижения более ста предприятий города, откроется в День московской промышленности.

В рамках выставки пройдет большая познавательная программа, которая включает мастер-классы, лекции и дискуссии с представителями заводов и известными людьми.

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