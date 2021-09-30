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Новое общественное пространство у воды появилось на западе столицы

Полина Долганова

Город
Новое общественное пространство у воды появилось на западе столицы
Фото: Городское хозяйство Москвы

Благоустройство сквера у Малого Федосьинского пруда в районе Ново-Переделкино на западе Москвы подошло к концу. Об этом стало известно в четверг, 30 сентября.

К настоящему моменту специалисты обновили прогулочные дорожки вокруг водоема, обустроили пирсы и спуски к воде, а также установили скамейки и навесы для комфортного отдыха в любую погоду.

На участке благоустройства также заменили фонари и провели реконструкцию детской площадки: на ней появились качели в виде гнезд, веревочный лабиринт и полоса препятствий.

На территории сквера также высадили свыше 700 кустарников и более 70 деревьев.

Кроме того, рядом с Московским индустриальным колледжем модернизировали поле для игры в футбол и баскетбольную площадку. Там также появились тренажеры для занятия спортом на свежем воздухе.

В 2020 году в сквере облагородили Федосьинский пруд. В нем не осталось загрязнений, которые падают с деревьев, появился водоупорный слой, а также с помощью габионов укрепились берега.

23 сентября в Комплексе городского хозяйства Москвы сообщили, что в рамках создания парка «Яуза», который расположен на участке от улицы Мусоргского до проезда Дежнева, специалисты обновили футбольное поле.

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