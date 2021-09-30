Около 950 заводов для переработки мусорных отходов планируют построить в России

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В России планируют создать около 950 заводов по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов. Об этом рассказал генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Для строительства объектов потребуется привлечь инвестиции в размере 430 миллиардов рублей. Предприятия будут разделены на две большие группы — объекты обработки и объекты утилизации, передает «360».

На данный момент для проектов имеется 60 миллиардов бюджетных средств. Буцаев отметил, что в настоящее время ведется активная работа с регионами в плане подготовки документации к концессионным конкурсам, которые помогут привлечь дополнительных инвесторов.

29 сентября стало известно, что первый в России экогород планируют создать в Байкальске — небольшом промышленном городке, расположенном в Иркутской области. Здесь хотят осуществить работы по рекультивации территории и цеха очистных сооружений целлюлозно-бумажного комбината.