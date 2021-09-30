Рафик Загрутдинов: В Хорошево-Мневниках построят 10 объектов образования

Фото: Михаил Колобаев / Вечерняя Москва

В новых кварталах, построенных в рамках программы реновации в столичном районе Хорошево-Мневники, возведут пять школ на 1150 мест и пять детских садов на 900 мест. Об этом в четверг, 30 сентября, сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

— В районе Хорошево-Мневники в рамках трех утвержденных проектов планировки территории предусмотрено строительство 10 объектов образования: пяти школ на 1150 мест, пяти дошкольных образовательных учреждений на 900 мест, а также двух физкультурно-оздоровительных комплексов, двух детско-взрослых поликлиник на 640 посещений в смену, медицинского центра, школы искусств, центра социального обслуживания населения, культурно-досугового центра, а также административно-делового и торгового центров, — рассказал руководитель ведомства.

В общей сложности в этом районе по программе реновации в новые квартиры переедут 30,9 тысячи человек из 156 жилых домов. Для волнового переселения в Хорошево-Мневниках уже подобрали 11 стартовых площадок.

Программу реновации жилищного фонда утвердил мэр Москвы Сергей Собянин в августе 2017 года. В рамках нее предусмотрено переселение около одного миллиона москвичей из 5175 домов.

21 сентября заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что за время действия программы реновации в Москве в новое жилье переехали более 39 тысяч ее участников.