В Кремле назвали уровень вакцинации россиян от COVID-19 недостаточным
Уровень вакцинации жителей России от коронавирусной инфекции пока недостаточный, разъяснительную работу с населением нужно продолжать в активном режиме. Об этом в четверг, 30 сентября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, организованная работа в медицинской отрасли позволила обеспечить всех россиян необходимым количеством вакцин, однако пока это не помогло добиться достаточного уровня вакцинации.
— Была развернута необходимая инфраструктура для вакцинации, гражданам была предоставлена возможность вакцинироваться, — сказал представитель Кремля.
Он добавил, что некоторые граждане до сих пор не определились со своим желанием прививаться, и это плохо.
Песков добавил, что всем жителям РФ пора понять, что единственное, что может спасти жизнь, — это прививка.
Пресс-секретарь подытожил, что в будущем всем привитым от COVID-19 будет проще жить, нежели тем, кто не сделал прививку, передает РИА Новости.
Оба компонента вакцины от коронавирусной инфекции в России уже получили более 40 миллионов граждан. Об этом в четверг, 30 сентября, сообщил глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Он также добавил, что в настоящее время в стране насчитывается более 45 миллионов человек, которые привились первым компонентом вакцины.