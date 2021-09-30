В Кремле назвали уровень вакцинации россиян от COVID-19 недостаточным

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Уровень вакцинации жителей России от коронавирусной инфекции пока недостаточный, разъяснительную работу с населением нужно продолжать в активном режиме. Об этом в четверг, 30 сентября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, организованная работа в медицинской отрасли позволила обеспечить всех россиян необходимым количеством вакцин, однако пока это не помогло добиться достаточного уровня вакцинации.

— Была развернута необходимая инфраструктура для вакцинации, гражданам была предоставлена возможность вакцинироваться, — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что некоторые граждане до сих пор не определились со своим желанием прививаться, и это плохо.

Песков добавил, что всем жителям РФ пора понять, что единственное, что может спасти жизнь, — это прививка.

Пресс-секретарь подытожил, что в будущем всем привитым от COVID-19 будет проще жить, нежели тем, кто не сделал прививку, передает РИА Новости.

Оба компонента вакцины от коронавирусной инфекции в России уже получили более 40 миллионов граждан. Об этом в четверг, 30 сентября, сообщил глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Он также добавил, что в настоящее время в стране насчитывается более 45 миллионов человек, которые привились первым компонентом вакцины.