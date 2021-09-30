В Москве с начала года утвердили 95 проектов межевания жилых кварталов

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

С начала текущего года за счет городского бюджета были разработаны и утверждены 95 проектов межевания жилых кварталов, общая площадь которых составила 585 гектаров. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Территория включает 574 многоквартирных дома в 11 округах столицы, исключая Зеленоград. Теперь горожане получили возможность оформить землю в общую долевую собственность,

— В прошлом году так было разработано 65 проектов межевания на территории общей площадью 590 гектаров, на которых находится 573 многоквартирных дома. После постановки земельных участков на кадастровый учет собственники помещений в этих домах смогут зарегистрировать права общей долевой собственности и использовать земельные участки по своему усмотрению — обустроить на них парковку, спортивную площадку или место для выгула домашних питомцев, — пояснил Владимир Ефимов.

Межевание участка под многоквартирными домами является первым шагом к оформлению общей долевой собственности. До 2019 года постановку таких территорий на кадастровый учет проводили по заявкам горожан и за их счет. С августа 2019-го город выполняет эту работу за счет средств бюджета.

Всего за это время утвердили порядка 3,9 тысячи проектов, общая площадь которых превысила 50 тысяч гектаров. К следующему году планируют сделать проекты межевания всей территории «старой» Москвы.

Перед тем как утвердить каждый проект межевания, на сайте проекта «Активный гражданин» проводятся общественные обсуждения, которые анонсируются на официальных сайтах префектур и муниципалитетов, а также на mos.ru.

Помимо этого анонсы предстоящих обсуждений размещают на информационных стендах в местах общего пользования в тех кварталах, где предполагается межевание. Кроме того жители получают объявления на электронную почту и в личном кабинете на портале mos.ru, пишет официальный сайт мэра Москвы.