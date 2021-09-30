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«Нет страшнее поезда, под который она попала»: Цискаридзе рассказал о травле Волочковой

Анна Михалюк

Общество
«Нет страшнее поезда, под который она попала»: Цискаридзе рассказал о травле Волочковой
Фото: Youtube / Надежда Стрелец

Народный артист РФ, артист балета Николай Цискаридзе рассказал о том, как складывалась карьера Анастасии Волочковой в Большом театре.

Артист вспоминает, что поддерживал Анастасию в начале ее творческого пути: он помогал ей перебраться в Москву и был ее партнером по сцене в течение многих лет.

— Когда я столкнулся с тем, что с ней стали вытворять… Нет ничего страшнее того поезда, под который она попала. Она была очень хороша, но профессия страшна тем, что каждый день вы выходите заново на Олимпиаду. И ты должен ее выиграть. Исполнить пассажи можно, имея способности, квалификацию и форму. Но чтобы форму сохранять — это пахота, — говорит Цискаридзе в интервью для YouTube-канала «Стрелец — молодец». — Настя тогда была «директором вселенной». И этот момент, когда тебя все восхваляют… Кажется, что все это навсегда. Пережить удар было сложно.

Он вспоминает, что в какой-то момент Волочкова стала уязвимой, и Цискаридзе призывал ее задуматься над формой, потому что это вредило не только ей самой, но и ее партнерам. Но в результате балерина из-за давления руководства покинула театр.

Ранее Цискаридзе рассказал о харассменте, который происходит в балете.

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