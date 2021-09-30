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Вооруженный жестяной банкой мужчина попытался ограбить прохожего в Зеленограде

Михаил Алимов

Происшествия
Вооруженный жестяной банкой мужчина попытался ограбить прохожего в Зеленограде
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Зеленоград, Заводская улица, 4 Карта всех событий

Прохожий пытался ограбить женщину в Зеленограде. Об этом «Вечерней Москве» в четверг, 30 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

По словам представителя ведомства, инцидент произошел вечером 28 сентября у дома № 4 на Заводской улице. Мужчина попытался выхватить у проходившей женщины сумку. Пострадавшая сообщила, что злоумышленник несколько раз ударил ее рукой и угрожал жестяной банкой. В какой-то момент женщине удалось вырваться. Нападавший скрылся.

После случившегося женщина обратилась в больницу.

Напавшего через несколько часов задержали в доме № 10 на той же улице. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Мужчине может грозить до 10 лет лишения свободы.

В сентябре «ВМ» уже писала о неудачной попытке похитить женскую сумочку — в Москве грабитель попытался отобрать у пожилой женщины сумку, однако пенсионерка мертвой хваткой вцепилась в нее и не отпускала. Момент ограбления попал в поле зрения камер. Злоумышленника позже нашли. Правоохранители возбудили уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Грабеж».

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