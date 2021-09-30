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Более 400 человек начали переезд в новостройку по реновации на улице Юных Ленинцев

Михаил Алимов

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Более 400 человек начали переезд в новостройку по реновации на улице Юных Ленинцев
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
юных ленинцев 73Карта всех событий

На юге Москвы в районе Кузьминки начался переезд жителей двух домов. Они получили новые квартиры по программе реновации жилья в Москве. Об этом в четверг, 30 сентября, сообщил глава столичного департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

— С сегодняшнего дня начал работу центр информирования по переселению на первом нежилом этаже новостройки на улице Юных Ленинцев (дом 73). Сюда начнут переезд жители двух пятиэтажек, расположенных по адресам: улица Юных Ленинцев, дом 44, корпус 3 и дом 71, корпус 2. Всего более 400 человек, — рассказал он.

В Кузьминках планируется переселить жителей 287 домов. Для них уже подобраны 19 стартовых площадок, рассчитанных более чем на 200 квадратных метров жилья. Всего в районе получат новые квартиры свыше 64 тысяч человек, передает официальный сайт мэра столицы.

Недавно Левкин сообщил, что четыре новых здания передали под заселение в районе Люблино в рамках программы реновации жилищного фонда Москвы.

Новостройки расположены по адресам: Люблинская улица, дом 111б, корпус 1, корпус 2, и дом 113, Краснодонская улица, дома 46/1 и 48.

Переехать в новостройки предложат жителям домов на Люблинской улице (дом 111, строение 2 и строение 3; дом 113, корпус 2) и горожанам, которые живут по адресам: улица Верхние Поля, дом 19, корпус 1, дом 19, корпус 2, дом 17, корпус 1, дом 17, корпус 2, и дом 15, корпус 1.

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