В Госдуму внесли законопроект об увеличении МРОТ до 13 617 рублей

Фото: Пресс-служба Госдумы

В Госдуму внесли законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 13 617 рублей в месяц в 2022 году. Соответствующий документ был опубликован в четверг, 30 сентября, в электронной базе парламента.

Повышенный МРОТ должен начать действовать на территории России с 1 января 2022 года. Его увеличение приведет к повышению зарплаты около 2,7 миллиона работников в стране, говорится в документе.

С 1 января текущего года действует механизм, по которому размер МРОТ должен составлять 42 процента от медианной зарплаты, а прожиточный минимум — 44,2 процента от медианного среднедушевого дохода за предыдущий год. С начала года МРОТ установлен в размере 12 792 рубля в месяц.

До этого в Госдуме предложили отказаться от МРОТ в России.

В беседе с «Вечерней Москвой» кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев сообщил, что предложение отменить в России минимальный размер оплаты труда (МРОТ) неправильное. Это приведет как минимум к тому, что работодатели не будут выплачивать сотрудникам гарантированную зарплату.