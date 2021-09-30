Грузовик вылетел на тротуар на севере Москвы

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, улица Касаткина Карта всех событий

На севере Москвы грузовик протаранил ограждение и выехал на тротуар. Об этом в четверг, 30 сентября, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

— На улице Касаткина в районе дома № 1 автомобиль не справился с управлением и выехал на тротуар, пробив ограждение, — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Отмечается, что движение транспорта в месте инцидента не затруднено.

До этого сообщалось, что столичная ГИБДД подвела итоги за восемь месяцев текущего года, согласно которым Новая Москва оказалась территорией с наибольшим показателем смертности по ДТП в столице.