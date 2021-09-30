Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Грузовик вылетел на тротуар на севере Москвы

Михаил Алимов

Происшествия
Грузовик вылетел на тротуар на севере Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, улица КасаткинаКарта всех событий

На севере Москвы грузовик протаранил ограждение и выехал на тротуар. Об этом в четверг, 30 сентября, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

— На улице Касаткина в районе дома № 1 автомобиль не справился с управлением и выехал на тротуар, пробив ограждение, — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

Грузовик вылетел на тротуар на севере МосквыФото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Отмечается, что движение транспорта в месте инцидента не затруднено.

До этого сообщалось, что столичная ГИБДД подвела итоги за восемь месяцев текущего года, согласно которым Новая Москва оказалась территорией с наибольшим показателем смертности по ДТП в столице.

Читайте также:
грузовикДТПМосква
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Трудный сирийский вопрос

Ян Арт
Ян Арт

Доллар дешевеет, нефть дорожает

Ирина Апексимова
Ирина Апексимова

Мэтры вернутся на сцену театра

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Немцы выбрали стабильность

Вера Москвина
Вера Москвина

Как обуздать ретивого дворника

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Странная история в русском хоккее

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Главный немецкий вопрос: третьим будешь?

Все мнения
О проекте