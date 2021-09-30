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Самую высокую смертность в ДТП с начала года зафиксировали на дорогах Новой Москвы

Анастасия Колоскова

Происшествия
Самую высокую смертность в ДТП с начала года зафиксировали на дорогах Новой Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Столичная ГИБДД подвела итоги за восемь месяцев текущего года, согласно которым Новая Москва оказалась территорией с наибольшим показателем смертности по ДТП в столице. Об этом в четверг, 30 сентября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, с января по август на территории Москвы зарегистрировали 2528 столкновений транспортных средств, в результате которых 55 человек погибли и 3146 получили травмы.

Наибольшее число аварий с начала года произошло на юге Москвы — 359 ДТП, в которых пять человек погибли и 446 пострадали.

На юго-востоке столицы зафиксировали 296 ДТП с двумя погибшими и 370 ранеными. В Северном административном округе произошло 237 аналогичных ДТП, в которых один человек погиб и 274 получили травмы.

Округом с наименьшим числом столкновений транспортных средств оказался Зеленоград. Здесь за восемь месяцев произошло всего 39 ДТП, в результате которых погиб один человек и 52 пострадали.

— При этом самая высокая смертность таких дорожных аварий зафиксирована в Троицком и Новомосковском административных округах. С января по август в Новой Москве в 143-х столкновениях погибли 14 человек, пострадали — 224, — говорится в сообщении Telegram-канала «Госавтоинспекция Москвы».

В столичной ГИБДД напомнили, что чаще всего столкновения транспортных средств происходят из-за превышения скоростного режима и нарушения дистанции, и призвали автолюбителей не допускать подобных нарушений.

До этого в ведомстве сообщили, что с начала 2021 года в Москве было зафиксировано почти 95 тысяч нарушений норм тонировки стекол транспортных средств.

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