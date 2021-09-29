ГИБДД выявила в Москве почти 95 тысяч нарушений норм тонировки с начала этого года

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

С начала 2021 года в Москве было зафиксировано почти 95 тысяч нарушений норм тонировки стекол транспортных средств. Об этом в среду, 29 сентября, сообщила пресс-служба столичной ГИБДД.

В каждом из случаев автоинспекторы составляли протокол «Управление транспортным средством, на котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств». Водителям предлагалось устранить нарушение на месте либо выдавалось соответствующее требование.

В случае если правонарушение не устраняется, водителей привлекают к административной ответственности. Одна из санкций — штраф на сумму от двух до четырех тысяч рублей.

— Столичная Госавтоинспекция напоминает о необходимости привести свои транспортные средства в соответствие техническому регламенту о безопасности транспортных средств, — говорится в сообщении ведомства.

Согласно статистике ГИБДД, за первые восемь месяцев этого года количество погибших в ДТП в столице снизилось на девять процентов. Всего за январь — август 2021 года в авариях на территории Москвы погибло 200 человек.