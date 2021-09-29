Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

ГИБДД выявила в Москве почти 95 тысяч нарушений норм тонировки с начала этого года

Илья Ашуров

Происшествия
ГИБДД выявила в Москве почти 95 тысяч нарушений норм тонировки с начала этого года
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

С начала 2021 года в Москве было зафиксировано почти 95 тысяч нарушений норм тонировки стекол транспортных средств. Об этом в среду, 29 сентября, сообщила пресс-служба столичной ГИБДД.

В каждом из случаев автоинспекторы составляли протокол «Управление транспортным средством, на котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств». Водителям предлагалось устранить нарушение на месте либо выдавалось соответствующее требование.

В случае если правонарушение не устраняется, водителей привлекают к административной ответственности. Одна из санкций — штраф на сумму от двух до четырех тысяч рублей.

— Столичная Госавтоинспекция напоминает о необходимости привести свои транспортные средства в соответствие техническому регламенту о безопасности транспортных средств, — говорится в сообщении ведомства.

Согласно статистике ГИБДД, за первые восемь месяцев этого года количество погибших в ДТП в столице снизилось на девять процентов. Всего за январь — август 2021 года в авариях на территории Москвы погибло 200 человек.

Читайте также:
нарушенияМоскваГИБДД
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Сейчас вам пошучу на три миллиона

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Время ли для милосердия?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Разорванный хоровод пятнадцати сестер

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Трудный сирийский вопрос

Ян Арт
Ян Арт

Доллар дешевеет, нефть дорожает

Ирина Апексимова
Ирина Апексимова

Мэтры вернутся на сцену театра

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Немцы выбрали стабильность

Все мнения
О проекте