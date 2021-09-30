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Ученые рассказали о появлении нового подземного вулкана

Ирина А. Игнатенко

Общество
Ученые рассказали о появлении нового подземного вулкана
Вулкан Везувий, Италия. Экспедиция МКС-57 / Фото: Предоставлено РКК «Энергия»

Сейсмическая активность, начавшаяся в мае 2018 года, стала причиной появления нового подводного вулкана. Он расположен у острова Майотта и возвышается на 820 метров над морским дном, сообщает «МИР 24».

Ученые сообщают, что тектонические процессы повредили литосферу, и магма начала проникать вверх по земной коре, вызывая многочисленные землетрясения. Со временем магматический материал достиг морского дна, а затем произошло извержение, образовалась лава, которая «построила» новый вулкан.

Эксперты полагают, что сейсмическая активность в данном регионе может возобновиться.

29 сентября стало известно, что лава из вулкана Кумбре-Вьеха, расположенного на канарском острове Пальма, добралась до океана. Сообщается, что в районе города Тасакорте наблюдаются небольшие взрывы, которые очевидцы снимают на камеры.

Источник: https://mir24.tv/

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