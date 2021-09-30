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Диетолог пояснила, почему железо может плохо усваиваться

Ирина А. Игнатенко

Общество
Диетолог пояснила, почему железо может плохо усваиваться
Фото: Pixabay

Диетолог Римма Мойсенко рассказала, что нужно делать для восполнения уровня железа в организме. По ее словам, нужно не только получать его через продукты питания, но и добавить в рацион определенные витамины, которые помогут ему усвоиться, — В9 и В12.

Железо человек может получить из продуктов белкового происхождения: мяса, субпродуктов. Наибольшее количество витаминов В9 и В12 содержится в зеленой части растений: брокколи, шпинате, салатах, зелени, передает издание Nation news.

По словам специалиста, дефицит железа приводит к появлению различных проблем в работе организма, повышает риски развития болезней аутоиммунного спектра.

До этого Римма Мойсенко рассказала, какой продукт поможет укрепить иммунитет. Поддерживать иммунную систему помогает морская капуста, так как в ней содержится много йода. Употреблять ее можно в любое время дня.

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