Власти Москвы напомнили бизнесу о необходимости соблюдать меры профилактики COVID

Фото: pixabay.com

Власти столицы сообщили представителям бизнеса о том, что соблюдать меры профилактики коронавирусной инфекции крайне важно. В совещании участвовали представители крупнейших торговых сетей и торговых центров. Об этом в четверг, 30 сентября, рассказал руководитель Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

— В ходе совещания представителям бизнеса напомнили о необходимости соблюдения мер профилактики COVID-19 — все продавцы должны носить маски, а сотрудники должны обеспечить нахождение покупателей в помещениях объектов торговли в средствах индивидуальной защиты и осуществлять термометрию на входе, — отметил Алексей Немерюк.

По его словам, при несоблюдении требований компании вынуждены будут выплачивать штрафы размером до одного миллиона рублей. Кроме того, если несоблюдение мер безопасности нанесет вред здоровью человека, предприятие закроется на срок до 90 суток, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что нескольким московским ТЦ грозит временное закрытие. 28 сентября столичные власти сообщили об усилении контроля за масочным режимом в общественных местах — рейды в торговых и развлекательных заведениях города участятся.