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Назван продукт, способный предотвратить развитие рака у мужчин

Елизавета Короткова

Рафаэль Залян

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Назван продукт, способный предотвратить развитие рака у мужчин
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Избежать развития аденомы предстательной железы и рака у мужчин старше 60 лет помогают помидоры. Этой информацией в беседе с «Вечерней Москвой» поделилась диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, томаты содержат сразу несколько важных витаминов. Употреблять продукт можно в любом виде — овощ не потеряет своей пользы, отметила эксперт.

— Стоит отметить, что именно помидоры — одни из немногих овощей, которые после термической обработки даже улучшают свои хорошие медицинские качества. Это происходит благодаря ликопину — красному пигменту, который дает помидорам такой оттенок, — рассказала собеседница «ВМ».

Она добавила, что переработанные томаты полезны не меньше свежих овощей с огорода. Так, для поддержания здоровья мужчинам рекомендуют употреблять томатный суп или сок, пояснила врач.

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