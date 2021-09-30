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Производитель «Доширака» опроверг слухи о дефиците продукции в России

Ирина А. Игнатенко

Общество
Производитель «Доширака» опроверг слухи о дефиците продукции в России
Фото: www.sxc.hu

Производитель «Доширака» прокомментировал сообщения о дефиците лапши в ряде российских регионов. В компании отметили, что в настоящее время ведется процесс модернизации производства, но этот процесс не оказывает влияния на поставки.

— На втором нашем заводе идет установка дополнительных линий производства, но все равно при этом долгосрочного сокращения производства продукции не происходит, — пояснили представители компании в комментарии «360».

Представители компании предположили, что дефицит продукции связан с высоким спросом на лапшу быстрого приготовления.

Ранее на отсутствие лапши «Доширак» на полках магазинов обратили внимание жители Красноярска и Волгограда.

До этого диетолог Алекс Плато рассказал о вреде лапши быстрого приготовления. По его словам, человек от подобной пищи получает лишь углеводы, без белковой составляющей.

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