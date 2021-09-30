Отец девятилетней студентки МГУ подвел итог первого месяца учебы

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Поступившая на факультет психологии Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова девятилетняя Алиса Теплякова уходит далеко вперед по программе вуза. Об этом рассказал отец девочки Евгений Тепляков.

Он считает, что его дочь уже освоила программу первого семестра. Тепляков пояснил, что Алиса понимает базовую психологию и читает дополнительные учебники, кроме лекций.

— На мой взгляд родителя, окончила первый семестр полностью. Соответственно, на лекциях ей уже делать нечего. Она просто должна сидеть, чтобы галочка стояла за посещаемость, — пояснил отец.

Он добавил, что девочка открыта в общении, но не вписывается в коллектив из-за возраста. По мнению Теплякова, дружить девятилетней Алисе с 20-летними одногруппниками «не о чем».

При этом мужчина подчеркнул, что девочка социализируется, общаясь со сверстниками, пишет «Лента.Ру».

Девятилетняя москвичка Алиса Теплякова сдала ЕГЭ и поступила в МГУ на факультет психологии на платной основе. По словам отца, также девочку интересуют экология и биоинформатика.