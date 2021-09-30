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Таксист лишился более 30 тысяч рублей из-за мошенника

Михаил Алимов

Происшествия
Таксист лишился более 30 тысяч рублей из-за мошенника
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Столичный водитель такси лишился более 30 тысяч рублей поверив клиенту. Об этом «Вечерней Москве» в четверг, 30 сентября, сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО ГУ МВД России по городу.

Водителю такси на мобильный позвонил неизвестный мужчина и заказал машину. Он заявил, что оплатит вызов онлайн и сразу, но для этого ему необходимы данные карты самого водителя. Доверчивый мужчина продиктовал номер своей карты и код, пришедший по СМС. Разговор завершился. После этого с карты мужчины пропала 31,5 тысячи рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Злоумышленника ищет полиция.

До этого «ВМ» писала о еще одном уголовном деле, возбужденном по аналогичной статье. Лжесотрудник ФСБ похитил у москвички 230 тысяч рублей. Женщина пыталась с помощью взятки якобы сотруднику правоохранительных органов устроить дочь в военный вуз.

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