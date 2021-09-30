Российские студенты представили уникальные технологические разработки

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Студенты из разных регионов России представили свои уникальные разработки на фестивале науки и технологий «Техносреда», который прошел в Москве

Так, студенты Северного Арктического федерального университета представили уникального робота для сбора мусорных отходов. Робот поможет избавиться от промышленного мусора — бочек из-под ГСМ и металлолома.

Студенты из Томска создали медицинский браслет, который напомнит о приеме лекарств, а также будет служить средством для их хранения. Нужные таблетки помещаются в ячейки устройства, а в настройках браслета устанавливается время их приема. В установленное время человек услышит сигнал-напоминание, сообщает издание Nation news.

Студенты Института инженерной физики и радиоэлектроники Сибирского федерального университета продемонстрировали модель «умного» ошейника для домашних питомцев. Он управляется при помощи приложения на смартфоне. С его помощью хозяин может установить, где находится животное.

Фестиваль «Техносреда» прошел 25–26 сентября на ВДНХ. За два дня его посетили почти 150 тысяч жителей и гостей Москвы