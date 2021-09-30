Замглавы концерна «Тракторные заводы» арестовали по делу о крупной растрате

Фото: Пресс-служба суда / АГН Москва

Замглавы концерна по корпоративным финансам и экономике концерна «Тракторные заводы» Михаила Школьника заключили под стражу по делу о крупной растрате. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Лефортовского суда Москвы в четверг, 30 сентября.

— Школьника заключили под стражу на один месяц и 11 суток до 9 ноября 2021 года, — заключил пресс-секретарь суда.

Уголовное дело возбуждено по статье «Присвоение или растрата». Его фигурантами также являются руководитель казначейства концерна Ирина Восторгина и бывший руководитель концерна Михаил Болотин.

23 сентября СМИ сообщили о задержании Кабанова. Он курировал федеральную целевую программу социально-экономического развития. Экс-чиновнику могут инкриминировать превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий, мошенничество и коррупцию.

Суд арестовал на два месяца бывшего вице-премьера Крыма Евгения Кабанова по обвинению в хищении. Суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты об избрании Кабанову меры пресечения в виде домашнего ареста. Бывший министр строительства и архитектуры полуострова Михаил Храмов также взят под стражу до 22 ноября.