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Астролог перечислила самые ревнивые знаки зодиака

Ирина А. Игнатенко

Общество
Астролог перечислила самые ревнивые знаки зодиака
Фото: Pexels

Астролог Лиана Жемчужная в беседе с изданием Newinform отметила, что звезды часто влияют на характер человека. Специалист назвала самые ревнивые знаки зодиака.

Так, Тельцы крайне ревнивы, но стараются не показывать этого. Они копят свои эмоции внутри, но в конце концов они могут выйти наружу, что приведет к серьезному конфликту.

Второй ревнивый знак зодиака — Рак. Если вторая половинка Раков посмотрит в сторону, то тут же случится бурная сцена выяснения отношений.

Также ревнивы Козероги. Если у них возникают подозрения относительно верности партнера, они не успокоятся, пока не узнают правды.

До этого астролог Юлия Урусэль рассказала, как сложится октябрь для представителей различных знаков зодиака.

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