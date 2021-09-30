Ритейлеры рассказали о ситуации с «Дошираком» в столичных магазинах

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

На прилавках московских продуктовых магазинов нет проблем с лапшой быстрого приготовления «Доширак». Об этом «Вечерней Москве» сообщил представитель одной из крупных торговых сетей.

— Лапша есть, как и прежде, — заявил собеседник «ВМ».

В СМИ нескольких российских городов ранее появилась информация о том, что лапша быстрого приготовления стала пропадать с полок магазинов. Ритейлеры связывали это с остановкой завода в Рязани.

Однако производитель продукта данную информацию опроверг, пояснив, правда, что на одном из заводов действительно происходит модернизация, устанавливаются дополнительные линии. При этом к долгосрочному сокращению производства это не привело.

Нехватка же лапши, по мнению ее производителя, может быть связана с высоким спросом на нее, который пока не удается удовлетворить текущем уровнем поставок.