Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Ритейлеры рассказали о ситуации с «Дошираком» в столичных магазинах

Руслан Давлетшин

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Ритейлеры рассказали о ситуации с «Дошираком» в столичных магазинах
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

На прилавках московских продуктовых магазинов нет проблем с лапшой быстрого приготовления «Доширак». Об этом «Вечерней Москве» сообщил представитель одной из крупных торговых сетей.

— Лапша есть, как и прежде, — заявил собеседник «ВМ».

В СМИ нескольких российских городов ранее появилась информация о том, что лапша быстрого приготовления стала пропадать с полок магазинов. Ритейлеры связывали это с остановкой завода в Рязани.

Однако производитель продукта данную информацию опроверг, пояснив, правда, что на одном из заводов действительно происходит модернизация, устанавливаются дополнительные линии. При этом к долгосрочному сокращению производства это не привело.

Нехватка же лапши, по мнению ее производителя, может быть связана с высоким спросом на нее, который пока не удается удовлетворить текущем уровнем поставок.

Читайте также:
Продуктылапша быстрого приготовлениядефицит
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Трудный сирийский вопрос

Ян Арт
Ян Арт

Доллар дешевеет, нефть дорожает

Ирина Апексимова
Ирина Апексимова

Мэтры вернутся на сцену театра

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Немцы выбрали стабильность

Вера Москвина
Вера Москвина

Как обуздать ретивого дворника

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Странная история в русском хоккее

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Главный немецкий вопрос: третьим будешь?

Все мнения
О проекте