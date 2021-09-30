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Геннадий Онищенко отметил необходимость ускорить темпы вакцинации

Ирина А. Игнатенко

Общество
Геннадий Онищенко отметил необходимость ускорить темпы вакцинации
Фото: Пресс-служба Госдумы

Депутат Госдумы VII созыва, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с ФАН отметил, что темпы вакцинации в России по-прежнему остаются довольно низкими.

Он отметил, что власти страны разработали верную тактику для борьбы с коронавирусной инфекцией, а гражданам нужно исполнять предписания.

— Вакцину государство дает и производство идет, а также в стране достаточное количество медицинских пунктов, где можно вакцинироваться, — отметил он.

Онищенко напомнил, что в России имеется четыре вакцины против гриппа и как минимум три хорошие вакцины по коронавирусу. Все необходимые инструкции по вакцинации также разработаны.

30 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что уровень вакцинации жителей России от коронавирусной инфекции пока недостаточный, необходимо продолжить разъяснительную работу с населением.

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