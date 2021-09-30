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Контроль за выполнением антикоронавирусных требований в московских такси усилят

Дарья Чентаева

Общество
Контроль за выполнением антикоронавирусных требований в московских такси усилят
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В столице усилят контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в такси. Об этом сообщила пресс-служба Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) в четверг, 30 сентября.

— В ходе рейдов проверят наличие медосмотров, масок, дезинфицирующих средств и сертификатов о прививках. Это важно для того, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции. К нам поступило предписание главного санитарного врача Москвы Елены Андреевой, в котором говорится, что в Москве растет заболеваемость COVID-19, — сообщается в материале.

Отмечается, что с января 2021 года сотрудники МАДИ выявили 2,6 тысячи таксистов, которые не проходили медосмотры. Кроме того, управление Роспотребнадзора по столице выдало 157 протоколов за пренебрежение средствами индивидуальной защиты.

Как заявили представители пресс-службы, каждому водителю такси необходимо посещать медосмотр перед началом рабочего дня. Измерять температуру и иметь при себе путевой лист с отметкой от медика.

Если у водителя есть признаки респираторного заболевания, он не должен приступать к работе, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее стало известно, что 28 сентября столичные власти усилили контроль за масочным режимом в общественных местах — рейды в торговых и развлекательных заведениях города участятся.

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