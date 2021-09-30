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Псковский губернатор допустил возможность введения локдауна из-за COVID-19

Анастасия Волоснова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Псковский губернатор допустил возможность введения локдауна из-за COVID-19
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В Псковской области могут ввести локдаун из-за роста числа выявленных случаев коронавируса. Об этом рассказал в четверг, 30 сентября, губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

По его словам, для минимизации рисков распространения коронавируса на удаленку переведут все школы Пскова и 11 других населенных пунктов. Среди них Великие Луки, а также райцентры — Дедовичи, Струги Красные, Порхов, Остров, Опочка, Себеж, Бежаницы, Усвяты, Невель и Новосокольники.

— Чтобы не столкнуться с необходимостью вводить локдаун, а это может произойти уже через 2–3 недели, в ближайшие десять дней мы должны сделать все возможное, чтобы сбить темпы роста распространения инфекции, — отметил Ведерников.

Он подчеркнул, что загрузка регионального коечного фонда на данный момент составляет 88 процентов.

На данный момент в области зафиксировано 50 433 случая коронавируса. Всего вылечились в регионе 43 122 пациента, а скончались 777 пациентов с коронавирусом, пишет ТАСС.

В Кремле рассказали о росте заболеваемости COVID-19. Несмотря на его наличие, решения по антиковидным мерам принимают регионы, у которых остаются особые полномочия.

В России зарегистрированы пять вакцин от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н».

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