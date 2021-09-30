СК проводит проверку из-за автомобиля, не пропустившего машину скорой помощи в Сочи

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В Сочи водитель легковушки не уступил дорогу машине скорой помощи, ехавшей с включенной сиреной. По данному факту проводится проверка. Об этом в четверг, 30 сентября, сообщает пресс-служба СК РФ по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел еще в середине сентября. В паблике «ЧП Адлер» 15 сентября появилось видео из машины скорой помощи. На кадрах видно, как водитель черного автомобиля ехал впереди кареты скорой помощи, не обращая внимания на сирену и на то, что другие автомобилисты уступали дорогу медикам.

Видео: instagram/chp_adler

По разговорам медиков понятно, что мужчина разговаривал по телефону, не обращая внимания на происходящее.

В паблике отметили, что легковушка ехала перед машиной врачей на протяжении нескольких километров через пробку на трассе Сочи — Адлер. В управлении Следственного комитета по Краснодарскому краю заявили, что по факту инцидента проводится проверка. Отмечается, что врачи спешили на вызов к 11-месячному ребенку.

— Водитель легкового автомобиля в городе Сочи не уступил дорогу машине скорой помощи, направлявшейся по вызову к 11-месячному ребенку, которому требовалась экстренная помощь. По данному факту следственным отделом по Хостинскому району города Сочи СКР по краю незамедлительно организована доследственная проверка, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В августе сообщалось о еще одном инциденте с автомобилем медицинской службы. Два человека пострадали в ДТП с участием машины скорой помощи на северо-востоке Москвы 22 августа. По информации источника «ВМ», авария произошла на Енисейской улице в районе перекрестка с Менжинской улицей. Автомобиль скорой столкнулся с легковушкой и от удара перевернулся. По предварительным данным, пострадали врач скорой и фельдшер.