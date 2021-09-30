Россиян старшего возраста пригласили на оздоровительную программу «Человек идущий»

Фото: пресс-служба Лиги здоровья нации, (пресс-служба академика Лео Бокерия)

Жителей РФ пригласили принять участие в Чемпионате России по фоновой ходьбе «Человек идущий». Об этом рассказали в пресс-службе Лиги здоровья нации.

Соревнования по фоновой ходьбе проводят среди российских пенсионеров. Для участия, необходимо зарегистрировать свою команду в приложении «Человек идущий» и не забывать заниматься ходьбой.

Главный этап турнира пройдет в период с 15 октября по 15 ноября 2021 года. Участие в соревнованиях позволит укрепить иммунитет, привыкнуть к ходьбе и занятиям спортом. Победители соревнования будут награждены.

Идейным вдохновителем чемпионата, который проводят уже третий год, является известный кардиохирург, президент Лиги здоровья нации академик Лео Бокерия.

До этого представители ГБУ «Финансовое агентство города Москвы» столичного Департамента финансов Наталья Пивкина и Юлия Крапивина прочитали для участников проекта «Московское долголетие» онлайн-лекцию, посвященную финансам. Эфир посмотрели 1500 человек.

Наталья Пивкина подняла тему разумного финансового поведения и обсудила с участниками причины незапланированных покупок. Спикер отметила, что эмоциональные покупки нередко становятся одной из причин финансовых проблем. Она порекомендовала пенсионерам следить за расходами, а дополнительные доходы превращать в сбережения.