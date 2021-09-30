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Полиция задержала блогера за вульгарный снимок на фоне храма в Москве

Анастасия Волоснова

Происшествия
Полиция задержала блогера за вульгарный снимок на фоне храма в Москве
Фото: Пресс-служба Госдумы

Сотрудники полиции задержали блогера Руслана Бобиева. Мужчина снялся с девушкой на фоне храма Василия Блаженного в провокационной позе. Об этом рассказали в четверг, 30 сентября, в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Блогер ранее в своих социальных сетях опубликовал снимок на фоне храма Василия Блаженного в Москве. На фотографии напротив Бобиева находится девушка в полицейской куртке, которая имитирует половой акт.

Сотрудники правоохранительных органов задержали блогера и его спутницу. Позднее мужчина записал видео, на котором публично извинился.

— Я искренне извиняюсь, я никогда так больше не буду делать, — подчеркнул Бобиев.

Он добавил, что его страницу в социальной сети заблокировали, пишет РИА Новости.

До этого видео с нападением на женщину треш-стримеры Евгений Дмитерко и Игорь Малихов опубликовали на своем YouTube-канале. На кадрах видно, как злоумышленники сначала просят у своей жертвы зарядное устройство, а затем распыляют ей в лицо содержимое перцового баллончика.

В отношении блогера возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Его вместе с еще одним стримером Игорем Малиховым 26 августа задержала полиция.

Пострадавшей женщине 55 лет, она является инвалидом. Ход расследования дела поставлен на контроль прокуратуры, отмечается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

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