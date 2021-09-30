Каждый седьмой резидент ОЭЗ «Технополис Москва» воспользовался грантовой поддержкой

Фото: Яков Антипенко / ОЭЗ Технополис Москва

Каждый седьмой резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» уже воспользовался предоставляемой грантовой поддержкой. Об этом в четверг, 30 сентября, сообщил генеральный директор Фонда содействия инновациям (группа ВЭБ.РФ) Сергей Поляков.

— Но мы ожидаем, что количество резидентов-грантополучателей увеличится. Проекты предприятий, локализовавших производство в особой экономической зоне технико-внедренческого типа, с большой долей вероятности могут стать получателями грантов, поскольку статус резидента предполагает максимально прозрачное ведение деятельности по внедрению инновационных решений. В данном случае управляющая компания ОЭЗ «Технополис Москва» может выступать как верификатор претендента на грант при конкурсной экспертизе, — рассказал он.

ОЭЗ вместе с Фондом привлекает внебюджетные средства для реализации наукоемких проектов. Это помогает развивать новые рынки и традиционные отрасли, заявил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Гранты фонда помогают компаниям активно расти, развивать новые стартапы и внедрять новые технологии, передает пресс-служба ОЭЗ.

Недавно сообщалось, что в Оренбургской, Ивановской и Смоленской областях создадут особые экономические зоны (ОЭЗ). Их появление в среду, 29 сентября, одобрил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Они получат названия «Оренбуржье», «Иваново» и «Стабна».