В ФСБ утвердили данные, за передачу которых за рубеж могут признать иноагентом

Фото: glava.rk.gov.ru

В ФСБ России утвердили список из 60 пунктов с данными в области военной и военно-технической деятельности РФ, за намеренную передачу которых лица могут быть признаны иностранными агентами. Соответствующий приказ ФСБ об утверждении этого перечня опубликовали на официальном портале нормативных актов.

В перечень вошли данные, которые не являются государственной тайной, но передавать их за границу нельзя.

В список внесли информацию о дислокации ВС РФ, психологическом климате в российской армии и боевой подготовки военных. Кроме того, в перечне указаны данные о научных исследованиях в области вооружения, техники и кибератак.

Также в документе упоминаются сведения, которые касаются государственной корпорации Роскосмос, развития космической и ядерной области в стране и другие значения, говорится в документе на портале.

Минюст 29 сентября включил проекты «ОВД-Инфо»*, «Зона права»* и издание «Медиазона»* в перечень иностранных агентов. Также в реестр иноагентов попали издатель «Медиазоны» Петр Верзилов и главный редактор издания Сергей Смирнов.

*Организация признана в России иноагентом.