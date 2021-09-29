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Минюст включил проект «ОВД-Инфо» и издание «Медиазона» в список иноагентов

Анастасия Волоснова

Общество
Минюст включил проект «ОВД-Инфо» и издание «Медиазона» в список иноагентов
Фото: minjust.gov.ru

Минюст включил проекты «ОВД-Инфо», «Зона права» и издание «Медиазона» в перечень иностранных агентов. Соответсвующая информация была опубликована в среду, 29 сентября, на сайте Минюста.

«Медиазона» зарегистрирована как ООО «ЗП», которое добавили 29 сентября в список иноагентов. Также в реестр иноагентов попали издатель «Медиазоны» Петр Верзилов и главный редактор издания Сергей Смирнов.

При этом в перечень некоммерческих организаций, которые выполняют функции иностранного агента, внесли Нижегородский центр немецкой и европейской культуры и Ивановский центр гендерных исследований, говорится на сайте ведомства.

Кроме того, в список попали Артем Важенков, Александр Грезов, Юрий Гурман, Андрей Гусев, Владимир Егоров, Владимир Жилинский, Владимир Жилкин, София Иванова, Инна Карезина, Вероника Каткова, Екатерина Кильтау и Виталий Ковин.

Среди новых иноагентов также указаны Полина Костылева, Людмила Кузьмина, Аркадий Любарев, Александр Лютов, Илья Пигалкин, Сергей Пискунов, а также Михаил Тихонов.

В ведомстве не уточнили причин наделения перечисленных лиц и компаний статусом иноагента.

Министерство юстиции РФ также внесло в реестр иноагентов телеканал «Дождь»* в пятницу, 20 августа. Кроме того, в список было добавлено издание «Важные истории»* — юридическое лицо Istories Fonds, которое зарегистрировано в Латвийской Республике. Иноагентами также признали семь журналистов.

23 июля Минюст включил The Insider SIA* в список иноагентов. The Insider SIA*, зарегистрированное в Риге, является администратором доменного имени интернет-издания The Insider*.

Позднее уголовное дело о клевете возбудили в отношении главреда The Insider* Романа Доброхотова. К главному редактору был подан иск о защите чести и достоинства в интересах журналиста из Нидерландов Макса ван дер Верффа.

*Организация признана в России иноагентом.

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