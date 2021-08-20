Минюст РФ внес телеканал «Дождь»* в реестр СМИ-иноагентов

Фото: minjust.gov.ru

Министерство юстиции РФ внесло в реестр иноагентов телеканал «Дождь»*. Об этом в пятницу, 20 августа, сообщается на сайте ведомства.

Кроме того, в список были добавлено издание «Важные истории»* — юридическое лицо Istories Fonds, которое зарегистрировано в Латвийской Республике. Иноагентами также признали семь журналистов.

23 июля «ВМ» писала, что Минюст включил The Insider SIA* в список иноагентов. The Insider SIA*, зарегистрированное в Риге, является администратором доменного имени интернет-издания The Insider*.

Позднее уголовное дело о клевете возбудили в отношении главреда The Insider* Романа Доброхотова. К главному редактору был подан иск о защите чести и достоинства в интересах журналиста из Нидерландов Макса ван дер Верффа.

*Организация признана в России иноагентом.