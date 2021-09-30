Количество привитых от COVID-19 в Санкт-Петербурге — недостаточно

Фото: Департамент труда и соцзащиты города Москвы

Более 1,5 миллиона жителей Санкт-Петербурга на сегодняшний день уже привились от коронавирусной инфекции. Этого количества недостаточно, чтобы выработать популяционный иммунитет. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов.

— Мы достигли рубежа в 1 миллион 600 тысяч полностью привитых. Но из-за мутаций вируса этого недостаточно для популяционного иммунитета, — сообщил губернатор в эфире телеканала «78»

Жителям города необходимо использовать маски в общественных местах, а также не забывать о вакцинации, напомнил Беглов.

Пандемия коронавирусной инфекции будет продолжаться в Санкт-Петербурге до тех пор, пока в городе не сформируется надежная иммунная прослойка, передает слова губернатора РИА Новости.

— Сейчас главная питательная среда для коронавируса – это непривитые взрослые горожане. Болеет много вернувшихся в город с дач, отпусков. Сейчас у них регистрируется дельта–штамм коронавируса, — заключил Беглов.

В четверг, 30 сентября, депутат Госдумы Геннадий Онищенко отметил, что темпы вакцинации в России остаются низкими.

В России имеется четыре вакцины против гриппа и три вакцины от коронавируса. Все необходимые инструкции по вакцинации также разработаны, напомнил депутат.