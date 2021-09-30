Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Количество привитых от COVID-19 в Санкт-Петербурге — недостаточно

Василий Плиткин

Общество
Количество привитых от COVID-19 в Санкт-Петербурге — недостаточно
Фото: Департамент труда и соцзащиты города Москвы

Более 1,5 миллиона жителей Санкт-Петербурга на сегодняшний день уже привились от коронавирусной инфекции. Этого количества недостаточно, чтобы выработать популяционный иммунитет. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов.

— Мы достигли рубежа в 1 миллион 600 тысяч полностью привитых. Но из-за мутаций вируса этого недостаточно для популяционного иммунитета, — сообщил губернатор в эфире телеканала «78»

Жителям города необходимо использовать маски в общественных местах, а также не забывать о вакцинации, напомнил Беглов.

Пандемия коронавирусной инфекции будет продолжаться в Санкт-Петербурге до тех пор, пока в городе не сформируется надежная иммунная прослойка, передает слова губернатора РИА Новости.

— Сейчас главная питательная среда для коронавируса – это непривитые взрослые горожане. Болеет много вернувшихся в город с дач, отпусков. Сейчас у них регистрируется дельта–штамм коронавируса, — заключил Беглов.

В четверг, 30 сентября, депутат Госдумы Геннадий Онищенко отметил, что темпы вакцинации в России остаются низкими.

В России имеется четыре вакцины против гриппа и три вакцины от коронавируса. Все необходимые инструкции по вакцинации также разработаны, напомнил депутат.

Читайте также:
Санкт-ПетербургКоронавирусВакцинация
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Трудный сирийский вопрос

Ян Арт
Ян Арт

Доллар дешевеет, нефть дорожает

Ирина Апексимова
Ирина Апексимова

Мэтры вернутся на сцену театра

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Немцы выбрали стабильность

Вера Москвина
Вера Москвина

Как обуздать ретивого дворника

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Странная история в русском хоккее

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Главный немецкий вопрос: третьим будешь?

Все мнения
О проекте